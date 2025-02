Internews24.com - Inter Genoa, Lautaro, el hombre del partido! Il Toro regala la vittoria ai nerazzurri. Le pagelle dei quotidiani

di Redazione, eldel! Illaai. Ledeisulla prestazione dell’attaccante argentinoLa rete di testa diMartinez hato laall’di Inzaghi sul, portando ial primo posto solitario, in attesa della risposta odierna del Napoli. Ecco i principalinazionali con i loro giudizi sulla partita del.GAZZETTA DELLO SPORT 6,5– «Mette la testa e causa la deviazione di Masini: doppia cifra raggiunta. Prestazione faticosa, senza mai un appoggio da Correa o Taremi. Si divora il 2-0 nel finale»TUTTOSPORT 7- «Sembra soffrire per gran parte del match, ma alla fine segna proprio lui un gol che vale un sogno tricolore, almeno fi no alla prossima settimana»CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Da centravanti vero attacca il primo palo sul calcio d’angolo che fa esplodere San Siro.