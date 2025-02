Internews24.com - Inter Genoa, la moviola di Calvarese: «Bravo Piccinini, ma sbaglia su Mkhitaryan. Manca il giallo»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ladi: «, masuil» Le parole dell’ex arbitroSulle colonne di Tuttosport, l’ex arbitro,, ha commentato la direzione di gara diieri sera in- «Marcoieri sera tornava a dirigere l’a poche settimane dalla sfida del Penzo con il Venezia. L’arbitro di Forlí prova a trovare continuità, anche se la gara di San Siro gli dà ben pochi problemi, soprattutto perché nelle due aree di rigore non si verificano episodi particolari. La sua prestazione è buona, anche se con qualche sbavatura disciplinare. L’unico episodio del primo tempo è un contatto falloso poco fuori dall’areana, provocato da Martín che non prende il pallone ma Dumfries, non rilevato dall’arbitro.