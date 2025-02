Inter-news.it - Inter-Genoa IN tre punti: Inzaghi senza calcoli ma con due Martinez

Leggi su Inter-news.it

con il risultato minimo ma tutt’altro che il minimo bottino per. La vittoria nerazzurra serve a mettere pressione al Napoli di Conte. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 26ª giornata di Serie AMILANO – Vittoria di misura, vittoria sofferta ma vittoria importantissima per l’di Simone, che batte ildell’ex centrocampista nerazzurro Patrick Vieira e torna in vetta alla classifica. Almeno momentaneamente. Il primo posto a quota 57significa +1 sul Napoli (56), impegnato a Como nell’ostico lunch match domenicale. Analizziamo(1-0) di Serie A in tre.La formazione titolare scelta da Simoneperin Serie A (Photo by Tommaso Fimiano/-News.