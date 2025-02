Inter-news.it - Inter-Genoa 1-0, pagelle: Josep Martinez dice no! Lautaro Martinez lotta e trascina

Leggi su Inter-news.it

L’vince 1-0 in casa contro unben messo in campo, soprattutto in difesa.subito decisivo all’esordio in Serie A contro la sua ex squadra. Poi l’altro, capitanla squadra alla vittoria con un gol di testa da calcio d’angolo. Ecco ledella partita.7 – Chiamato a sostituire l’infortunato Yann Sommer, lo fa nel migliore dei modi. Esordio per lui con l’in Serie A, risponde presente giocando tantissimi palloni con piedi. Si oppone alquando a Ekhator capita la palla del vantaggio.– DIFESABENJAMIN PAVARD 6 – Composto in fase difensiva, cerca sempre la giocata semplice e non è scontato in un momento in cui la frenesia regna sovrana, ma lui come tutta la difesa non si scioglie e mostra solidità.