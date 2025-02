Inter-news.it - Inter, convocata l’Assemblea dei Soci: tutti i dettagli!

Leggi su Inter-news.it

L’ha convocato una nuova Assemblea dei, comunicando la data in cui essa avverrà. Vari i temi da affrontare.LA NOTIZIA – L’terrà una nuova Assemblea deinella giornata di lunedì 24 febbraio. Nel corso della medesima, si discuterà di varie tematiche all’ordine del giorno, tra cui: “Modifiche agli articoli 6, 8, 9 e 10 dello statutoale” e “Nomina del Consiglio di Amministrazione di F.C.nazionale Milano S.p.A.”. Si tratterà della prima occasione per assistere alla formazione di una nuova, con modifiche che incideranno sul futuro dellaetà nerazzurra., il futuro dopo AntonelloGRANDE TEMA – Tra gli argomenti da affrontare, il più importante avrà a che fare con la sostituzione di Alessandro Antonello, l’ormai ex AD dell’del quale si è parlato in ottica Roma.