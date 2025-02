Ilgiorno.it - “Insieme per la Bps“ chiama a raccolta

Il rapporto con i territori, le loro persone e le loro imprese, è un elemento costitutivo della Popolare di Sondrio e della sua ragion d’essere Banca. Senza tutto questo, la Popolare di Sondrio è nulla. Opereremo per consentire a tutti gli Azionisti retail di far sentire la propria voce in un momento così complesso e dirimente per il destino della Banca. Non permetteremo che i nostri interessi siano trascurati. È una vera e propriata adegli azionisti e del territorio quella contenuta nella lettera che “per la Popolare“, l’associazione dei piccoli azionisti della Banca Popolare di Sondrio, ha inviato a tutti i propri soci. A preoccupare, naturalmente, è l’Offerta di pubblico scambio ("Ops") lanciata il 6 febbraio da Bper, operazione che il cda dell’istituto di piazza Garibaldi ha dichiarato "non concordata", esprimendo dubbi sul valore e sulle modalità dell’iniziativa di Bper.