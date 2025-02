It.insideover.com - Inquinamento, il killer silenzioso che in Asia uccide 100 bambini al giorno

Allarme rosso inorientale e nel Pacifico. Il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (Unicef) ha reso noto che in queste regioni l’è responsabile della morte quotidiana di oltre 100sotto i cinque anni di età. In termini annuali, si tratta di circa 38.000 vittime. “Si tratta diche non arrivano nemmeno al primo compleanno, di piccoli che lottano per respirare e di intere famiglie che affrontano un dolore inimmaginabile per la perdita dei propri cari”, ha spiegato Nick Rees, specialista dei cambiamenti climatici presso l’ufficio regionale dell’Unicef per l’orientale e il Pacifico. Il tema è stato trattato in dettaglio in un documento dell’Unicef intitolato “Growing up in the Haze” (Crescere nella foschia), secondo cui 325 milioni divivono in Paesi dove i livelli annuali di particolato fine (PM2,5) sono almeno cinque volte superiori alle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), mentre altri 373 milioni sono esposti a livelli dannosi di biossido di azoto.