Ingredienti doppia cottura e nome Ecco i segreti dei veri scroccafusi

Carnevale, tempo di dolci. E gli "" sono un cult nel Maceratese. Luca Domizi, presidente dei panificatori di Confartigianato, al timone della panetteria e pasticceria "Dolci delizie" a Tolentino, svela la ricetta e qualche aneddoto. Gli "" devono ilalla loro caratteristica croccantezza. Un mito aleggia su questo dolce tipico: in passato secondo la superstizione popolare, se durante la preparazione qualcuno fosse entrato nella stanza, il risultato sarebbe stato scadente. Un po’ come per le ciambelle di Pasqua, che d’altronde hanno un impasto molto simile aglie che, in caso di "occhio cattivo", non crescono e si sgonfiano. "Glihanno unacattura: prima vengono lessati e poi fritti o cotti al forno – spiega Domizi – e si possono preparare nellaversione, al miele con lo zucchero a velo, o con l’Alchermes".