Infortunio Milik, nelle prossime ore il rientro dalla Polonia! Cosa filtra su condizioni e tempi di recupero

di Redazione JuventusNews24ore ilsudidell'attaccante acquistato dal MarsigliaL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare di Arkadiusz, attaccante di proprietà della Juventus ai box praticamente dallo scorso giugno e mai sceso in campo in questa stagione.ore il giocatore acquistato dal Marsiglia rientreràdove ha lavorato con un preparatore per due settimane, ma i suoidicome scrive il quotidiano restano incerti.