Calciomercato.it - Infortunio Kean, la Fiorentina svela tutto: l’annuncio ufficiale sulle sue condizioni

Leggi su Calciomercato.it

Allarme in casadopo l’uscita dal campo di Moisea margine della sfida contro il Verona. È arrivato il comunicato della società viola Lacrolla ancora incassando il terzo ko di fila dopo quelli contro Inter e Como. Momento nero per la squadra di Raffaele Palladino che oggi pomeriggio ha ceduto il passo in pieno recupero al Verona in trasferta., lasue(LaPresse) – Calciomercato.itUn’altra gara tutt’altro che esaltate per i toscani battuti da Bernede ad un paio di minuti dal traguardo. Un risultato che vale oro per i padroni di casa che provano timidamente ad uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica, mentre laspreca la chance di tornare al successo mettendosi alle spalle un momento di crisi di risultati.