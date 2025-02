Juventusnews24.com - Infortunio Kalulu, Thiago Motta aspetta il suo centrale: può tornare a disposizione per quel match

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24il suo: l’ex difensore del Milan potrebbeperdi campionatoL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Pierre, che è stato costretto a saltare le ultime partite per undi natura muscolare.Stando a quanto riportato dal quotidiano il rientro in campo delarrivato in estate dal Milan non è poi così lontano.potrebbedella Juventus per inizio marzo, vale a dire per la sfida contro il Verona.Leggi su Juventusnews24.com