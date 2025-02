Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, il terzino ha chiesto il cambio in Cagliari Juve: ecco le sue condizioni! Al suo posto Rouhi

di RedazionentusNews24, ilhailinsubentra al bianconero Dopo oltre 70? Andreahailin: ilbianconero è uscito non al massimo e, come riportato dal bordocampista di DAZN, si è massaggiato l’adduttore destro. Al suoche ritorna in campo che non giocava dal 7 dicembre contro il Bologna.PAROLE – «si sta massaggiando l’adduttore destro, potrebbe essere una contrattura ma ha subitoila Thiago Motta che ha fatto entrare».Leggi suntusnews24.com