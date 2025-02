Juventusnews24.com - Infortunati Juve: da Renato Veiga a Kalulu, il punto sui giocatori ai box e i relativi tempi di recupero. Gli aggiornamenti

Infortunati Juve: da Renato Veiga a Kalulu, il punto sui calciatori ai box e i tempi di recupero. Gli aggiornamenti dall'infermeria bianconera

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sui calciatori della Juve attualmente fermi ai box in attesa del loro completo recupero dai rispettivi problemi fisici.

A partire da Renato Veiga (che potrebbe vedersi in campo per l'inizio del nuovo mese) passando per Kalulu (che potrebbe necessitare di almeno un mesetto) fino ad arrivare a Savona, che nelle prossime ore sosterrà gli esami per stabilire l'entità del suo problema e i tempi di recupero. Esce dall'infermeria invece Douglas Luiz, convocato per Cagliari.