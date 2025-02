Internews24.com - Infortunati Inter, Inzaghi si prepara al match di Coppa Italia: contro la Lazio quattro assenze sicure

di Redazionesialdila. Le ultime in vista della sfidaVittoria importante ieri sera per l‘di Simone, che con un gol di Lautaro Martinez, si prende i 3 punti nella sfida fondamentaleil Genoa, che vale ai nerazzurri il primato in classifica, in attesa della risposta oggi alle 12:30 del Napoli di Antonio Conte. Prossimo impegno per la squadra del tecnico piacentino sarà la sfida valida per i quarti di finale dila, per la quale, come riporta la Gazzetta dello Sport, dovrà fare a meno di Thuram, Carlos Augusto e Correa, che ieri sera ha lasciato il campo a cavallo tra primo e secondo tempo. Ecco la situazione.SITUAZIONE– «Gli impegni che si accavallano logorano la rosa, gli infortuni fanno il resto: ieri Correa ha alzato bandiera bianca dopo 45 minuti per una distorsione al ginocchio sinistro, ko che si somma a quelli di Thuram e di Carlos Augusto, entrambi indisponibili anche martedì nei quarti dicon la»Leggi sunews24.