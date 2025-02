Movieplayer.it - Independent Spirit Awards 2025: Anora domina con miglior film, regia e interpretazione

Iltrionfa agli, con premi per Sean Baker e Mikey Madison. Ecco tutti i vincitori dell'edizione. Anche quest'anno, glihanno celebrato il meglio del cinema indipendente, con la 40a edizione che si è svolta a Santa Monica il 22 febbraio. Aidy Bryant ha presieduto la cerimonia come conduttrice per il secondo anno consecutivo.è stato il grande vincitore della serata, aggiudicandosi il premio per. Il regista Sean Baker e l'attrice Mikey Madison hanno ottenuto riconoscimenti individuali per. Ilracconta la storia di una sex worker interpretata da Mikey Madison, che si innamora e sposa impulsivamente un giovane oligarca russo, solo per trovarsi immersa in .