Quotidiano.net - Incubo terrorismo, allarme bomba sull’aereo. Fatto atterrare a Fiumicino

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 febbraio 2025 – Dopo l’attentato con il coltello di sabato a Mulhouse nell’est della Francia (un morto), resta alta l’allerta in Europa per i rischi di attacchi terroristici. Oggi, in particolare, tensione e preoccupazione per unnei cieli: un aereo della American Airlines diretto da New York a Delhi è stato infattid’emergenza a Roma, dopo che appunto si era diffuso l’a bordo. Il velivolo, con oltre 200 persone a bordo, è atterrato alle 17.22 a, scortato da due caccia militari, due Eurofighter dell’Aeronautica decollati dal IV Stormo di Grosseto. L’ordine di decollo immediato è scattato poco dopo le 16 da parte del Combined air operation centre di Torrejon in Spagna, ente Nato responsabile dell’area, sotto il controllo dell’11° Gruppo Difesa aerea missilistica integrata di Poggio Renatico.