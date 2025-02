Ilrestodelcarlino.it - Incidente tra auto: muore a 86 anni

Non ce l’ha fatta Stella Pignotti, la pensionata di 87che otto giorni fa era rimasta ferita in unfra duein via Trieste a Reggiolo. Dopo un primo ricovero all’ospedale Maggiore di Parma, la donna era stata trasferita nella rianimazione dell’ospedale civile di Guastalla, dove ieri si è verificato il decesso. I funerali non sono ancora stati fissati: la magistratura ha già concesso il nulla osta, ma potrebbero essere necessari possibili verifiche da parte dell’rità sanitaria. La pensionata, che abitava in via Viazzana a Reggiolo, era apparsa da subito in condizioni molto gravi, in particolare a causa di un trauma cranico riportato nell’, accaduto nella tarda mattinata del 15 febbraio alle porte del centro storico reggiolese. La donna era incon il figlio.