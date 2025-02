Thesocialpost.it - Incidente sulla SP82 tra Gioia del Colle e Acquaviva: scontro fra 3 auto, muoiono un 19enne e un 44enne

Un gravestradale si è verificato nella notte tra il 21 e il 22 febbraio lungo la strada provinciale 82, nel Barese, nel tratto tradelle Fonti edel. Nellosono rimaste coinvolte tremobili, con un bilancio tragico di due vittime e un ferito.A perdere la vita sono stati Klajdi Malaj,di origine albanese residente adel, e Filippo Nettis,didelle Fonti. Il giovane è deceduto sul colpo, mentre Nettis, soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Miulli, non è sopravvissuto alle gravi ferite. La sua scomparsa ha lasciato un’intera comunità in lutto.Il conducente della terza vettura coinvolta è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’