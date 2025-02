Ilrestodelcarlino.it - Incidente Ravenna, morto a 19 anni dopo essere uscito di strada con l’auto

, 23 febbraio 2025 – Tragicole nel tardo pomeriggio in via Cerba, a Sant’Antonio. Nel violento schianto conha perso la vita un diciannovenne. Il ragazzo era al volante di una Fiat Panda di colore rosso quando, per cause al vaglio degli agenti della Polizia locale di, ha perso il controllo della vettura che è volata per diversi metri finendo nel campo adiacente alla. Intorno alle 18 il giovane stava percorrendo via Cerba in direzione mare. Arrivato all’altezza di una semicurva, però, ha improvvisamente perso il controllo delche si è schiantata contro l’ingresso dell’abitazione al civico 8 di via Cerba. Da lì la vettura ha fatto un volo finendo ruote all’aria ad alcune decine di metri nel campo alla destra della carreggiata in cui viaggiava.