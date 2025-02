Ilgiorno.it - Incidente a Nembro, perde il controllo della moto e finisce contro il guard rail: morto 59enne di Zogno

Bergamo – Ha perso la vita dopo essere caduto dalla sua. La vittima si chiama è unresidente a. L’ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 18 in via Moroni, sopra l’abitato di, in provincia di Bergamo. Da una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, sul posto per i rilievi di legge, il centauro, per cause ancora da accertare, mentre percorreva la strada, ad un certo punto ha perso ilfinendouna protezionestrada. Resta da capire la causa: all’origine potrebbe essersi stato un malore improvviso che avrebbe colto ilciclista, oppure se si è trattato di una caduta mentre ilsi apprestava ad affrontare un tornante. Manovra che poi potrebbe avrebbe provocato prima la caduta sull’asfalto e poi il decesso.