Ilrestodelcarlino.it - Incendio oggi a Fano: le fiamme distruggono una casa, ferita una donna

(Pesaro Urbino), 23 febbraio 2025 - Unè divampatointorno alle 13 in un appartamento di via Mascherpa, al civico 6, causando danni ingenti. Le, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da una candela accesa in una delle stanze e si sarebbero rapidamente estese, distruggendo l’intera abitazione. All’interno si trovava una 75enne, che è riuscita a mettersi in salvo. Non ha riportato intossicazioni, ma è rimastae ha ricevuto le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di, che stanno ancora operando per mettere in sicurezza l’area. Presenti anche la polizia locale, che sta procedendo con gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.