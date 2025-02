Laprimapagina.it - Incendio di un camper a Valsorda: intervento dei Vigili del Fuoco e del 118

Alle ore 10, la squadra deideldi Gaifana è intervenuta a, nei pressi del campeggio, per unche ha coinvolto un. Sul posto sono giunti due automezzi, un APS e un ABP. In supporto, è intervenuto anche il personale del 118, poiché gli occupanti del mezzo avevano riportato delle ustioni, le cui condizioni non sono state al momento rese note. L’si è concluso alle 11:30.