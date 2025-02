Inter-news.it - IN – Gustavo Sà-Inter, obiettivo di mercato? C’è una certezza!

Sà è uno degli ultimi nomi che circola intorno all’. Ecco quanto c’è di vero su questa nuova ipotesi di, secondo quanto appurato.ESSE – L’sonda ildei centrocampisti e ha messo nel mirino anche il portoghese, classe 2004,Sà. Il ragazzo, al momento in forza nel Famalicao in prima divisione portoghese, è uno dei maggiori prospetti del calcio lusitano e il club di Viale della Liberazione lo ha messo nel proprio mirino grazie ad un lavoro di accurato scouting (vedi scheda giocatore). Il ventenne di Póvoa de Varzim, distretto a nord di Porto, è un centrocampista dotato di una buonissima qualità di base. È già nel giro della Nazionale del Portogallo under 19, con cui nel 2023 ha anche perso la finale degli Europei. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’dell’c’è ma non è il solo.