In fiamme una casa prefabbricata evacuata famiglia con due bimbi

Un incendio ha interessato nella tarda serata di ieri, 22 febbraio 2025, un’abitazionein legno situata in via Mazzini 118 a Tarcento. Il rogo, scaturito dalla canna fumaria, ha danneggiato parte della struttura in legno dell’edificio, rendendolo inagibile.L’allarme è scattato.