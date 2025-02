Sport.quotidiano.net - In casa del Monticelli. La Settempeda pareggia una gara ben giocata

: Marcucci; Sosi (44’pt Palanca), Fattori (41’st Nepi), Canala; Vallorani, Petrucci, Santoni (8’st Mariani Gibellieri), Vespa (35’st Tatoscevic); Veccia; Marini, Galli. All.: Padella.: Bartoloni; Mulinari, Palazzetti, Boldrini (1’st D’Angelo); Quadrini, Rango, Pagliari, Perez, Salvatelli (26’pt Montanari); Farroni (8’st Dolciotti), Cappelletti (22’st Pariani). All.: Ciattaglia. Arbitro: Cittadini di Macerata. Reti: 13’ Galli, 27’st Perez, 35’st Quadrini, 46’ st Nepi. Ad Ascoli lastrappa solo un punto al lanciatissimo. Al 13’ Galli porta avanti i piceni di testa. Al 27’ Perez. Al 35’st Quadrini pennella una punizione imprendibile per Marcucci e porta avanti la. Per i biancorossi sembra ormai fatta, ma in pieno recupero Nepi gela la squadra ospite firmando la rete del definitivo pareggio.