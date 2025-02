Ilrestodelcarlino.it - Imprese al femminile: "Donne nelle aziende, ancora troppi ostacoli"

Ha fatto il pieno il convegno ‘Imprenditoria: strumenti, opportunità ed etica finanziaria’ svoltosi giovedì nell’ambito del Giro d’Italia delleche fanno impresa, su iniziativa del Comitato imprenditoriadella Camera di commercio di Ferrara Ravenna con il supporto di Unioncamere: oltre 140 le imprenditrici e le aspiranti imprenditrici presenti nella sala conferenze in largo Castello, che hanno avuto modo di toccare per mano i progetti e gli strumenti, anche governativi, a sostegno della crescita e della competitività dellefemminili. Il Giro d’Italia delleche fanno impresa è inserito all’interno del Piano nazionale imprenditoria, gestito da Invitalia, per conto del ministero dellee del Made in Italy con risorse del Pnrr. I lavori, moderati dalla presidente del comitato Imprenditoriadi Ravenna, Antonella Bandoli, hanno preso il via dopo i saluti istituzionali del vice presidente della Camera di commercio, Paolo Govoni, del prefetto Massimo Marchesiello, e delle consigliere provinciali di parità, Annalisa Felletti e Carmelina Fierro.