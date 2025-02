Ilgiorno.it - Impianto di trattamento dei rifiuti, presto un’assemblea pubblica

Leggi su Ilgiorno.it

Nuovodisull’area della discarica Systema, si riunisce la commissione consiliare, attorno a un tavolo sindaco e amministratori, minoranza, tecnici e il legale comunale: "Progetto ancora in fase di pre istruttoria e conferenza di servizi ancora in attesa d’avvio – spiega l’assessore all’ambiente Paolo Camagni – ma l’attenzione è alta. A breve vi sarà. È giusto condividere lo stato dell’arte". Sul progetto già qualche scudo alzato. Fra questi, quello della lista civica “Inzago città aperta“, che il giorno dopo l’incontro ha diramato una nota tranchant: "Ribadiamo la nostra posizione: Inzago ha già dato". La commissione consiliare incaricata di monitorare, passo passo, l’iter del progetto – presentato ormai un anno fa dal gruppo Systema “in sostituzione“ di un piano per un nuovo lotto di discarica arenatosi sul nascere per motivi tecnici (uno fra tutti: il superamento del fattore di pressione regionale) – si è tenuta l’altra sera.