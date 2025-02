Zonawrestling.net - Impact 20.02.2025 Walk With Elijah

Leggi su Zonawrestling.net

Si apre un nuovo episodio di TNA! con il World Champion in carica, Joe Hendry, pronto ad aprire il suo concerto.Dopo battute e riferimenti alla Rumble in rima, viene interrotto da una nuova theme, è quella dei Colons, Primo ed Epico sono in TNA!I due attaccano verbalmente Joe, ma prima di passare ad un attacco fisco, vengono a loro volta interrotti dal suono di una chitarra.E’. L’ex Elias della WWE fa anch’esso il proprio debutto in Total NonStop Action Wrestling per sostenere l’arte e il campione, Joe Hendry. Così giunge il DOA della compagnia, Santino Marella che rende ufficiale il main event della serata, JH econtro i Colons.BACKSTAGE: Gia Miller intervista Leon Slater. Il giovane britannico si dice pronto per il No DQ match di questa sera contro JDC.