IMMA TATARANNI 4: VANESSA SCALERA SU RAI1 DOPO IL DISSING CON MARIOLINA VENEZIA

Arriva la quarta stagione di “– Sostituto Procuratore”, serie tv in quattro puntate. Il personaggio, interpretato dae nato dalla penna di– che partecipa all’adattamento tv dei suoi fortunati romanzi e anche alcon la– risolve i casi più intricati grazie a una prodigiosa memoria e un forte senso di giustizia.A partire da domenica 23 febbraio in prima serata su, si conferma il cast che ha determinato il successo delle precedenti stagioni: Massimiliano Gallo (nel ruolo del marito di, Pietro De Ruggeri), Alessio Lapice (nel ruolo del maresciallo Ippazio Calogiuri) e Barbara Ronchi (che interpreta la cancelliera Diana De Santis); e ancora Carlo Buccirosso nei panni del procuratore capo Alessandro Vitali e Cesare Bocci in quelli del pregiudicato Saverio Romaniello.