Movieplayer.it - Imma Tataranni 4, recensione: una stagione ricca di svolte (e dilemmi amorosi)

Vanessa Scalera torna insieme al nutrito (e convincente) cast nella quartadella fiction, che si preannuncia emozionante. Ogni domenica su Rai1. Ci sono poche certezze tra le fiction Rai che tornano ad appassionare gli spettatori. Una di queste è- Sostituto procuratore. Arrivata un po' sordina, negli anni ha saputo farsi largo nel cuore del pubblico grazie agli interpreti, alla suggestiva location e all'ispirazione dei romanzi di Mariolina Venezia. Avevamo lasciato tutti i protagonisti in preda a vari dubbi, che sembrano essere il fil rouge di queste nuove quattro puntate, in onda dal 23 febbraio ogni domenica in prima serata su Rai1 per quattro settimane.4: ladelle scelte Sempre diretta da Francesco Amato, l'incipit di .