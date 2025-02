Tpi.it - Imma Tataranni 4: quante puntate, durata e quando finisce

4:sono previste per4? La serie giunta alla quarta stagione va in onda in prima visione alle ore 21.30 dal 23 febbraio 2025. La fiction con protagonista Vanessa Scalera va in onda per quattro, a partire dal 23 febbraio, alle ore 21.30. Ogni puntata ha unadi circa 100 minuti. L’ultima puntata, quindi, andrà in onda il 16 marzo. Ecco la programmazione completa.Prima puntata: 23 febbraio 2025Seconda puntata: 2 marzo 2025Terza puntata: 9 marzo 2025Quarta puntata: 16 marzo 2025Quanto dura () ogni puntata di4? Ogni episodio ha unadi circa 100 minuti. In tutto sono previsti quattro episodi. La serie inizia alle 21.30 eintorno alle 23.30.Streaming e tvDove vedere4 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 in prima visione dal 23 febbraio 2025 alle ore 21.