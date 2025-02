Tpi.it - Imma Tataranni 4: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

4: le, 23 febbraioQuesta sera, 23 febbraio 2025, va in onda laserie4. La serie giunta alla quarta stagione va in onda invisione alle ore 21.30. La fiction con protagonista Vanessa Scalera va in onda per quattro puntate. Vediamo insieme ledi questa sera.continuerà a risultare scomparsa agli occhi delle persone che tengono a lei, tranne per Diana: il sostituto procuratore di Matera infatti si trova proprio nell’appartamentosua amica e collega, in cui è ospite.si è allontanata a causacrisi matrimoniale con Pietro: la protagonista aveva infatti scoperto che suo marito l’aveva tradita con Sara e, affranta, si è lasciata andare alla passione con Calogiuri.