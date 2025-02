Superguidatv.it - “Imma Tataranni 4”, intervista ad Alessio Lapice: “Calogiuri sarà più intraprendente con Imma. Come lui sono protettivo nei confronti delle persone a cui voglio bene”

Leggi su Superguidatv.it

Nella serie “” è Ippazio, l’uomo che fa girare la testa a. Grazie al suo ruolo,ha saputo conquistare una buona fetta di pubblico. Nei nuovi episodi che andranno in onda a partire da domenica 23 febbraio, Ippazionon mollerà la presa suma cercherà di insinuarsi ancora di più, consapevole del momento di crisi che sta vivendo il matrimonio tra il sostituto Procuratore e Pietro.“4”,esclusiva adNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. L’attore ci ha regalato qualche anticipazione su quello che vedremo in questa quarta stagione: “Perla quarta stagione è quella della maturità ma anche del coraggio.finirà per essere piùperché dinon riesce a fare a meno.