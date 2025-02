Superguidatv.it - “Imma Tataranni 4”, intervista a Massimiliano Gallo: “Pietro e Imma attraverseranno un momento di crisi. Ogni volta che sono sul set con Vanessa si crea una magia”

La terza stagione di “” si è conclusa con una serie di interrogativi. Il bacio trae Calogiuri e il tradimento dici avviano verso una quarta stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena. Al centro della quarta stagione che andrà in onda su Raiuno a partire dal 23 febbraio ci sarà ancora il triangolo amoroso trae Calogiuri.“4”,esclusiva aNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. Ai nostri microfoni, l’attore ha dato qualche anticipazione su quello che succederà al suo personaggio: “attraverserà una fase più matura in cui si ritroverà a mettere in discussione la sua vita, dinamiche familiari comprese. Conci sarà undi. Nel frattempo però farà ingresso un nuovo personaggio che diventerà per lui un mentore.