Movieplayer.it - Imma Tataranni 4 da stasera su Rai 1: quante puntate andranno in onda, il cast, anticipazioni del 23 febbraio

Leggi su Movieplayer.it

su Rai 1 in prima serata torna Vanessa Scalera nei panni di, con casi e avventure della stagione 4: la trama, chi torna nel, persettimane ci farà compagnia. Ad annunciare4 è stata una scoppiettante conferenza stampa, e il momento del suo ritorno in TV è finalmente arrivato:su Rai 1, in prima serata, andrà inla prima puntata della nuova stagione. A due anni di distanza dalla stagione precedente, la PM di Matera, interpretata da Vanessa Scalera, è pronta ad affrontare il terremoto che ha sconvolto la sua vita privata. Daè composta4 Come era accaduto in precedenza, anche la stagione 4 ditorna con un numero ridotto di appuntamenti. Sono solo 4 lecon .