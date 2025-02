Davidemaggio.it - Imma Tataranni 4: anticipazioni seconda puntata di domenica 2 marzo 2025

Leggi su Davidemaggio.it

Quattro puntate, dirette da Francesco Amato e liberamente tratte dai romanzi di Mariolina Venezia Come piante tra i Sassi, Via del Riscatto, Maltempo e Rione Serra venerdì, riportano nelladi Rai 1– Sostituto Procuratore. Ancora avvolta in un’indagine che la tormenta da sempre, la protagonista dovrà mettere un punto anche nella sua vita privata, scegliendo accanto a chi stare. A seguire tutte le, aggiornate diin4:diDiana in crisi come4×02:ha passato la notte con Calogiuri in un agriturismo, ma il ritorno alla quotidianità la riporta presto ai suoi doveri. Mentre cerca di capire cosa desideri veramente e quale sia la decisione più giusta da prendere, Pietro trova conforto nell’amicizia con lo scrittore Vasco Parisi, scoprendo in lui un compagno con cui confrontarsi e riorganizzare la sua vita senza