Ilfattoquotidiano.it - “Ilaria Salis? Doveva marcire in galera. Odio i naziskin, ma sono esseri umani come noi. Orban ha distrutto la delinquenza per la strada”: Eva Henger a tutto campo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Senza peli sulla lingua e adal sesso alla politica. L’ex pornostar e modella Evasi è scatenata a La Zanzara su Radio24. Si parte dalle considerazioni politiche: “Non ho votatoma non vedo il male nel suo governo. Halaper la, in Ungheria c’è molta pulizia.non è fascista anche se trovo un po’ esagerata la legge sulle persone omosessuali. Ha fatto entrare gli immigrati per dargli un lavoro ma alcuni di questi hanno risposto di non voler lavorare e di voler essere mantenuti dallo Stato. Li hanno rispediti nel loro paese. Credo sia giusto così perché lo straniero deve adeguarsi alle leggi del paese che lo ospita. Gli stranieri vanno bene, ma devono lavorare”.Il discorso si sposta su: “in, manoi, quel signore era un padre di famiglia ed è stato aggredito da cinque persone.