Il Volley Bergamo 1991 blinda un posto ai playoff | decisivo il punto strappato a Novara

Il primo tiebreak della stagione delè amaro, perché è perso, ma è dolce perché ilvale unaritmeticamente certo aicon due giornate d’anticipo.Le rossoblù al PalaFacchetti giocano una grande partita contro, si arrendono solo al quinto atto e pure ai vantaggi, perdono 2-3 inanellando la sesta sconfitta consecutiva, ma muovono la classifica quel tanto che basta, di un, da 33 a 34, per evitare che Pinerolo possa raggiungerle, essendo ferma a 27 dopo la sconfitta contro Scandicci. Le rossoblù sono al 7°, pari punti con Vallefoglia: il testa a testa servirà a evitare la sfida al primo turno contro l’imbattibile Conegliano.La partitaSi comincia con un primo set pazzesco: avvio in salita per, che si ritrova sotto di 10 punti sull’11-21, ma poi turno di battuta di Linda Manfredini (4 ace) nel cuore del parziale porta le rossoblù a -2 (19-21), poi l’aggancio asul 24 pari e dopo altri due set point annullati (5 totali) il 28-26 che portain vantaggio.