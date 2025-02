Ilfattoquotidiano.it - “Il vino? Anche l’abuso di acqua può avere conseguenze negative”: Lollobrigida e la crociata contro le etichette informative sulle bottiglie

La nuovadel ministro dell’Agricoltura Francescola proposta della Commissione Ue di imporre avvertenze sanitariedelle bevande alcoliche come il, simili a quelle presenti sui pacchetti di sigarette, per informare i consumatori sui potenziali rischi per la salute associati al consumo di alcol. Ne ha parlatonel suo intervento agli Stati generali deldel 17 febbraio, con un passaggio che è diventato oggetto di scherno e ironia sui social. Il ministro prende il cellulare nella giacca e inizia a leggere un’etichetta: “, avvertono da Londra, puòmolto, addirittura pericolose. Il meno che possa capitare è una sudorazione eccessiva che può portare in casi estremi alla rimozione delle ghiandole sudoripare.