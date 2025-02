Inter-news.it - Il Verona vince clamorosamente nel finale. Terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina

Ilsupera laper 1-0 nella partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2024-2025. A segno Antoine Bernede nei minuti finali del match.PRIMO TEMPO – Lasi presenta acon l’obiettivo di avvicinarsi alla zona Champions League, con il quarto posto occupato dalla Lazio momentaneamente distante 5 punti. Il primo tempo vede un sostanziale equilibrio tra le due squadre, con i veneti che si difendono con ordine e gli ospiti che non riescono a rendersi pericolosi con costanza in fase offensiva. L’unica grande opportunità dei gigliati arriva al 4? con Moise Kean, il cui colpo di testa viene respinto con efficacia da Lorenzo Montipò.SECONDA FRAZIONE – Nella seconda frazione di gioco, lanon appare mai in grado di poter pungere i padroni di casa per portare a casa dei preziosissimi tre punti.