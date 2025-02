Agi.it - Il Verona batte la Fiorentina 1-0 in pieno recupero

AGI - Gran colpo in ottica salvezza dell'Hellasche, al Bentegodi, supera 1-0 la, nel match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: decisivo un gol di Antoine Bernede in. Per i gigliati di mister Palladino terza sconfitta consecutiva e anche momenti di apprensione per le condizioni di Moise Kean, costretto a uscire in barella. La formazione viola prova a partire subito forte, con una conclusione di Kean dopo 4' che viene deviata in corner da Montipò. I ritmi di gioco risultano piuttosto bassi, con le due squadre che preferiscono concedersi una lunga fase di studio. Al 20' Folorunsho lascia partire un cross per Zaniolo, ma Montipo' lo anticipa in uscita e blocca la sfera. Tre minuti più tardi l'Hellascostruisce la sua prima occasione da rete con Sarr che calcia da fuori area, ma De Gea devia in calcio d'angolo.