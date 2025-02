Ilrestodelcarlino.it - Il treno della fede, una giornata particolare per 1300 pellegrini a Roma

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 23 febbraio 2025 – Una intensadi preghiera, di riflessione e di condivisione, ma anche di grande festa e di emozioni quella che hanno trascorso gli oltreprovincia di Pesaro e Urbino che ieri hanno raggiunto a bordo di unspeciale (il primo organizzato in Italia) e di dieci pullman la Basilica di San Pietro per le celebrazioni del Giubileo. Un viaggio organizzato dalle diocesiMetropolia di Pesaro, Urbino, Fano e fortemente voluto dai vescovi monsignor Sandro Salvucci e monsignor Andrea Andreozzi, insieme ai monsignor Giovanni Tani e Giovanni Tonucci, rispettivamente Arcivescovi emeriti di Urbino e Loreto. Ben settecento ili a bordo deldi dodici carrozze messo a disposizione da Tit (Treni turistici italiani) che ieri, poco dopo la mezzanotte è partito in orario dalla stazione di Pesaro per fare tappa poi anche a Fano e a Fossato di Vico e raggiungereverso le sette del mattino.