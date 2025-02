Ilrestodelcarlino.it - Il Terre passeggia sulla cenerentola. Castelfranco

V.DI CASTELLI 6 V.: Nicolosi, Passini, Lopez, Romanciuc, Gueye (74’ Antra), Ferrari, Cannas, Ogunleye, Campani (46’ Cusano), Simonetti (85’ Kola), Tondelli (46’ Mariano). A disp.: Gagliardi, Tajeddine, Mussini. All.: NapolitanoDI CASTELLI: Gibertini, Azzi (46’ Pigozzi), Gargano, Bruno, Dembacaj, Gigli, Barbolini (46’ Iori), Hasanaj, Esposito (70’ Baldari), Giordano (60’ Mondaini), Scarlata (60’ Tzvetkov). A disp.: Venturelli, Gozzi, Hajbi, Nait. All.: Fila (Domizzi squalificato) Arbitro: Domeniconi di Faenza Reti: 8’ Bruno, 11’ Gigli, 28’ Scarlata, 65’ e 83’ Tzvetkov, 75’ Iori Note: ammoniti Dembacaj e Romanciuc Ildi Castellisui resti del malcapitato(26 ko su 26 gare) e per una sera sale al 3° posto di Eccellenza.