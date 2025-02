Lanazione.it - Il tartufo come spinta per gli affari. La rinascita di Norcia dopo il sisma

E’ invasa dall’odore del "re" della tavola la città di San Benedetto, dove anche oggi va in scena la mostra mercato "Nero", dedicata a tutte le eccellenze locali, ambasciatrici umbre del mangiare buono e genuino in tutto lo Stivale e non solo. La kermesse si ferma i primi giorni della settimana, per poi ripartire da venerdì 28 al 2 marzo. Dell’importanza dell’evento, che per quel territorio della Valnerina straziato dal terremoto è anche simbolo die di radici, ne ha parlato il sindaco Giuliano Boccanera. "Il 2025 è un anno importantissimo per– ha detto il primo cittadino – perché vedrà la riapertura e l’inaugurazione,il restauro, della Basilica di San Benedetto, del palazzo comunale e del teatro. Questo significa restituire alla nostra comunità i simboli di un’identità.