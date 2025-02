Sport.quotidiano.net - Il supernonno a canestro. La passione non ha età . A 86 anni Guido Lorenzetti si diverte e gioca a basket

sin da quando aveva 16. Ha iniziato alla popolarissima palestra Forza e Coraggio di Milano. Non è diventato un fuoriclasse della palla, ma non ha mai smesso dirci. Cosa c’è di tanto speciale in tutto questo? Semplice,ha 86suonati e partecipa, con grande impegno, al campionato UISP Over 45 con la società Ciesse FreeMilano. Un esempio di come lasia più forte anche dell’età che avanza. Fa un certo effetto pensare ad un “ragazzo del ‘38“ cheancora in un vero campionato di palla, come va la stagione con il Ciesse Free? "Diciamo che mi sopportano (ride, ndc). Io non insisto mai per scendere in campo, è il coach che mi fare. Quindi, soprattutto quando le partite sono già decise, tocca anche a me".