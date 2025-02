Ilfoglio.it - Il ritorno del fanatismo religioso in Europa e lo stordimento di una generazione

Parlando con L’Express, Richard Malka, instancabile difensore della laicità, discute della necessità di dibattere senza farsi intimidire dai tabù della conversazione pubblica, rivisita l'omicidio di Salwan Momika in Svezia, giustiziato perché aveva bruciato il Corano, e sottolinea le responsabilità di coloro che a sinistra sono diventati “collaboratori del”. Lei trasforma questo dialogo immaginario con Voltaire in un libro di riflessioni sul posto della religione nella società, “Après Dieu”. E si percepisce in queste pagine una certa angoscia, persino un’urgenza. Questa urgenza mi anima da diversi anni. La nostraè stata colta di sorpresa daldel, che fino a poco tempo fa sembrava in gran parte scomparso. E parliamoci chiaro: ci sono ancora alcune cappelle cristiane o ebraiche fondamentaliste – le ho affrontate in tribunale, con Charlie – ma è soprattutto ilislamico che si è espresso in modo violento negli ultimi anni.