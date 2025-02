Sport.quotidiano.net - Il Rimini sfoggia una difesa di ferro. Ma ora peserà l’assenza di Colombi

Se c’è una cosa che ilha dimostrato in questa stagione è di essere capace a stringere i denti. Anche nei momenti più complicati. Non è uno di questi quello che oggi sta attraversando il, anzi forse è uno dei migliori della stagione. Ma nelle prossime gare i biancorossi dovranno saperlo fare anche senza il proprio capitano. Assenza non da poco quella didomani sera al ’Neri’ contro l’Arezzo e non sarà l’unica gara nella quale ildovrà rinunciare al proprio capitano, fermato da un problema muscolare. I biancorossi, però, si aggrappano al conforto che danno i numeri. Quella delè la terza migliordel girone, grazie anche ai guanti di, ma di certo non solo. Meglio dei romagnoli hanno fatto soltanto Entella e Ternana, le due big del girone. Merito di mister Buscè quello di aver trasformato un punto debole in un punto forte, magari anche a discapito di un po’ di calcio champagne.