Tarantinitime.it - Il Realpallone… rossoblu

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoNostalgia. Nostalgia canaglia. E voglia di riprendersi quei colori belli, eleganti, dignitosi, gloriosi. E tanto amati. E’ la sensazione che ti trascina abbandonandosi a una storia dell’ormai lontano 1968: il Taranto contro il Real Madrid, idi capitan Napoleoni che sfidano i blancos pluridecorati. Irreale ma vero. Sull’erba del ‘Salinella’, il mitico campo in tubi Innocenti voluto e costruito in cento giorni dall’altrettanto mitico presidente Michele Di Maggio.E’ la traccia de “Il pallone del Real”, in una serata densa di emozioni, sul palco del teatro Turoldo. Una serata bella nella sua semplicità, suggestiva e senza inutili orpelli, fatta di racconti, immagini, voci narranti, attori. Dedicata al Taranto che fu, dedicata al Taranto che non c’è. Dedicata alla città, ai tifosi.