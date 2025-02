Ilgiorno.it - Il progetto Idrostelvio: Statale e Politecnico studiano la “banca dell’acqua” del Parco Nazionale

Bormio (Sondrio) – Uno dei segreti meglio custoditi deldello Stelvio è quello legato alla fusione dei suoi ghiacciai e i suoi nevai che alimentano i fiumi e i torrenti a valle, rappresentando una “” anche per l’agricoltura e le attività dell’uomo. Dal 2010 Universitàdi Milano ehanno lanciato ilper monitorare e studiare l’acqua di fusione attraverso una rete di stazioni idrometriche dislocate nelle valli più importanti del. Grazie a sensori ad alta tecnologia e alla raccolta di dati meteorologici, è possibile comprendere meglio come l’acqua, la neve e il ghiaccio interagiscono, contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse idriche, per il presente e per il futuro. L’obiettivo principale è quello di monitorare e quantificare la risorsa idrica totale derivante dalle varie componenti del ciclo idrologico (acqua, neve e ghiaccio) nell’area del, sia per la salvaguardia di questo patrimonio, sia per possibili studi ecologici e inerenti gli ecosistemi.