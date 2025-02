Laprimapagina.it - Il Porto di Vibo Marina: angolo di storia e natura nel Cuore del Mediterraneo

, piccola ma vivace località costiera neldella Calabria, è conosciuta per il suo, che da sempre rappresenta un punto di riferimento per il commercio, il turismo e la tradizione marittima. Ilha un legame indissolubile con lae l’economia della zona, nonché con la cultura del mare che ha caratterizzato la vita dei suoi abitanti per secoli.ed Evoluzione delIldi, noto anche comediValentia, ha origini antiche, che risalgono a epoche lontane, quando la città di Hipponion, oggiValentia, si affacciava sul mare con una forte attività commerciale. Nel corso degli anni, ilha subito numerosi rinnovamenti e ampliamenti, ma è riuscito a mantenere un’impronta tradizionale che lo rende unico. Oggi, è uno dei punti nevralgici della regione, con una forte vocazione turistica e commerciale.